شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تحدد موعد امتحان الفصل الدراسى الأول وإجازة نصف العام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع الصفوف الدراسية كالتالى:

ـ تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الإعدادى 11 يناير المقبل.

ـ تنطلق امتحانات النقل للصفوف من الثالث الابتدائى إلى الصف السادس الابتدائى فى الفترة من 11/ 1 حتى 16 يناير 2025.

ـ تبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوى العام يوم 11 يناير 2025، وتنتهى 16 من نفس الشهر.

ـ تنطلق امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج 11 يناير المقبل إلكترونيا على موقع الوزارة.

ـ يتم تقييم طلاب الشهادة الإعدادية للطلاب المصريين بداية من 18 يناير.

ـ يقيم طلاب الصفوف الأولى فى شهر يناير المقبل.

ـ 23 يناير 2025 أخر يوم بامتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول.

ـ تبدأ إجازة نصف العام الدراسى يوم 25 يناير وتستمر لمدة أسبوعين.

ـ 6 فبراير 2025 أخر يوم بإجازة نصف العام الدراسى لصفوف النقل.