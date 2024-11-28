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صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين إسرائيليين: نعمل لجعل حماس بمفردها وإبرام صفقة تبادل

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القاهرة - سامية سيد - ذكرت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: "نعمل من أجل جعل حماس بمفردها الآن وعليها أن تبرم صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين"، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وتابعت واشنطن بوست عن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: "قادرون على التعامل مع حماس في غزة بشكل أكثر كثافة مما هو عليه اليوم، وسوف نكثف حملتنا في قطاع غزة بعد وقف العمليات على جبهة لبنان".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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