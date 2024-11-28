الاقتصاد

بأقل من التوقعات.. ارتفاع الطلب على السلع المعمرة في أمريكا

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د ب أ - واشنطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التجارة الأمريكية الأربعاء نمو الطلب على السلع المعمرة خلال الشهر الماضي بأقل من التوقعات.
وذكرت الوزارة أن الطلب على السلع المعمرة ارتفع خلال أكتوبر بنسبة 2ر0% بعد تراجعه بنسبة 4ر0% خلال سبتمبر/ يوليو الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

السلع المعمرة

كان المحللون يتوقعون ارتفاع الطلب بنسبة 5ر0% خلال الشهر الماضي، بعد تراجعها خلال الشهر السابق عليه بنسبة 7ر0% وفقا للبيانات الأولية.

ومع استبعاد الطلب على معدات النقل، يرتفع الطلب على السلع المعمرة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بنسبة 1ر0% بعد ارتفاعه بنسبة 4ر0% خلال الشهر السابق.
في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع الطلب بعد استبعاد معدات النقل بنسبة 2ر0% خلال الشهر الماضي.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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