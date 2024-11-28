شكرا لقرائتكم خبر عن بأقل من التوقعات.. ارتفاع الطلب على السلع المعمرة في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

السلع المعمرة

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التجارة الأمريكية الأربعاء نمو الطلب على السلع المعمرة خلال الشهر الماضي بأقل من التوقعات.وذكرت الوزارة أن الطلب على السلع المعمرة ارتفع خلال أكتوبر بنسبة 2ر0% بعد تراجعه بنسبة 4ر0% خلال سبتمبر/ يوليو الماضي وفقا للبيانات المعدلة.كان المحللون يتوقعون ارتفاع الطلب بنسبة 5ر0% خلال الشهر الماضي، بعد تراجعها خلال الشهر السابق عليه بنسبة 7ر0% وفقا للبيانات الأولية.ومع استبعاد الطلب على معدات النقل، يرتفع الطلب على السلع المعمرة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بنسبة 1ر0% بعد ارتفاعه بنسبة 4ر0% خلال الشهر السابق.في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع الطلب بعد استبعاد معدات النقل بنسبة 2ر0% خلال الشهر الماضي.