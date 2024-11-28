شكرا لقرائتكم خبر عن Beetlejuice Beetlejuice من أعلى أفلام تحقيقا للإيرادات لـ تيم بيرتون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع Deadline أن فيلم Beetlejuice Beetlejuice أصبح ثاني أعلى فيلم للمخرج العالمى تيم بيرتون من حيث الإيرادات في شباك التذاكر الأمريكي، حيث حقق 451 مليون دولار.

كما تم وصف فيلم Beetlejuice Beetlejuice بأنه حقق نجاحًا ماليًا، إلى جانب المراجعات الإيجابية من النقاد.

كما يشهد فيلم Beetlejuice Beetlejuice لم شمل تيم بيرتون مع مايكل كيتون ووينونا رايدر وكاثرين أوهارا، ولكن هذه المرة أيضًا تشارك فيه نجمة Wednesday جينا أورتيجا.

يتتبع الفيلم التكملة ثلاثة أجيال من عائلة ديتز وهم يعودون إلى وينتر ريفر، حيث تفتح ابنة ليديا (رايدر) أستريد (أورتيجا) عن طريق الخطأ بوابة الحياة الآخرة.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتى فإن فيلم "Beetlejuice Beetlejuice" تكلف 100 مليون دولار، ليسجل أحد أفضل افتتاحيات شهر سبتمبر، حيث كان فيلم Deadpool & Wolverine هو ثاني أفضل الافتتاحيات في سبتمبر والتي وصلت لـ 211.4 مليون دولار، بينما حقق فيلم Inside Out 154.2 مليون دولار في الافتتاحية ليسجل المركز الرابع.

وكانت قد كشفت نجمة سلسلة أفلام X-Men هالى بيرى عن سبب عدم ظهور شخصيتها في فيلم Deadpool & Wolverine، فى الفترة التى سبقت إصدار الفيلم، تكهن المعجبون بأن شخصية ستورم التي تؤديها بيري قد تظهر في الفيلم، خاصة لارتباطها بعالم فوكس إلى جانب شخصية Wolverine التي يؤديها النجم العالمى هيو جاكمان.