شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iOS 18.2 مع ChatGPT وImage Playground يصل الشهر المقبل.. أبرز المميزات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في غضون أيام قليلة، ستكشف Apple عن الميزات الجديدة لـ Apple Intelligence لأجهزة iPhone المؤهلة، وسيجلب تحديث iOS 18.2 التكامل المنتظر لـ ChatGPT في Siri.

ووفقًا للتقارير السابقة، من المتوقع إصدار هذا التحديث في الأسبوع الأول من ديسمبر، ومع ذلك، لم يتم تأكيد تاريخ الإطلاق من قبل الشركة بعد. إلى جانب ChatGPT، سيجلب iOS 18.2 أيضًا مجموعة من الميزات الأخرى التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك Image Playground وGenmoji وVisual Intelligence وتحديثات جديدة حول أدوات الكتابة.

iOS 18.2 سيُطلق في ديسمبر: الميزات القادمة

يقدم iOS 18.2 القادم من Apple تقدمًا مثيرًا، مع التركيز على التخصيص المحسن وتكامل الذكاء الاصطناعي والأدوات المرئية، إليك نظرة على ما هو جديد:

Genmoji: إنشاء رموز تعبيرية مخصصة

من المقرر أن يحدث Genmoji ثورة في الرموز التعبيرية من خلال منح المستخدمين القدرة على إنشاء تصميمات فريدة وقابلة للتخصيص تتجاوز حدود Unicode، باستخدام واجهة برمجة تطبيقات مخصصة، يعمل Genmoji بسلاسة عبر التطبيقات التي تدعم النص الغني على أجهزة Apple، ويمكن للمستخدمين تصميم رموز تعبيرية خاصة بهم ببساطة عن طريق وصف المظهر المطلوب أو حتى الاستناد إلى الأشخاص في مكتبة الصور الخاصة بهم.

تكامل ChatGPT مع Siri

بالتعاون مع OpenAI، تعمل Apple على دمج ChatGPT في أجهزة iPhone وiPad وMac، مما يعزز بشكل كبير من قدرات Siri، وتمكن هذه الشراكة Siri من التعامل مع مهام أكثر تعقيدًا مثل إنشاء نص وإنشاء صور وتقديم ملخصات.

تحسينات أدوات الكتابة

يمكن لـ Siri، المدعوم من ChatGPT، الآن إنشاء محتوى إبداعي ومصور، ويعمل iOS 18.2 على توسيع خيارات تعديل النغمة لتشمل إعدادات مخصصة، مما يسمح للمستخدمين بتعديل النص لأنماط معينة - سواء كان ذلك بإضافة أفعال الحركة أو تحويل البريد الإلكتروني إلى شعر.

عصا الصور في Notes

يقدم تطبيق Notes عصا الصور، وهي أداة تولد صورًا لاستكمال ملاحظاتك، من خلال وضع دائرة حول مساحة فارغة أو رسم بإصبعك (أو Apple Pencil على iPad)، يمكنك إنشاء صور بناءً على النص أو الرسومات، مما يعزز الإبداع والتعبير.

Image Playground: مركز إبداعي

يتيح تطبيق Image Playground الجديد للمستخدمين إنشاء صور منمقة من خلال إدخال المطالبات، ومن خلال تقديم فئات مثل السمات والأزياء والمواقع، يعد التطبيق مثاليًا لإنتاج صور متحركة أو رسوم توضيحية.

- يمكن للمستخدمين دمج صور مشابهة للأصدقاء والعائلة من خلال تحديد الصور من مكتبة الصور الخاصة بهم.

- يتكامل تطبيق Image Playground مع تطبيقات مثل Notes وMessages مع دعم وظائف تطبيقات الطرف الثالث.

الذكاء البصري لسلسلة iPhone 16

يتمكن مالكو سلسلة iPhone 16 من الوصول إلى الذكاء البصري، وهي ميزة توفر رؤى في الوقت الفعلي حول محيطهم إن توجيه الكاميرا إلى الأشياء أو الأماكن—مثل المطاعم—يوفر معلومات مفصلة، ​​بما في ذلك المراجعات وساعات العمل.

مع نظام التشغيل iOS 18.2، تتخذ Apple خطوات كبيرة نحو تجارب سلسة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يمكّن المستخدمين من تخصيص تفاعلاتهم الرقمية واستكشاف إمكانيات إبداعية جديدة.