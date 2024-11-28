تكنولوجيا: هاتف Galaxy S25 Plus يسجل آداء مذهل في إختبارات Geekbench

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت التسريبات التي جاءت من قاعدة بيانات Geekbench عن آداء هاتف Galaxy S25 Plus المرتقب من سامسونج، حيث سجل هذا الإصدار آداء مذهل في الإختبارات مع معالج Snapdragon 8 Elite.

تستمر سلسلة هواتف Galaxy S25 في جذب الأضواء في ترقب لإنطلاق الحدث الرسمي، ومن جديد تكشف التسريبات عن تفاصيل أكثر حول أحد الإصدارات المرتقبة.

ولقد سجل هاتف Galaxy S25 Plus في إختبارات Geekbench عدد 3160 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية، و9941 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة، أي يأتي هذا الإصدار بتحسينات في الآداء مقارنة بهاتف Galaxy S25 الذي سجل 2481 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية و8658 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة.

وتؤكد التفاصيل التي جاءت من Geekbench على أن هاتف S25 Plus يضم الإصدار الخاص من معالج كوالكوم “Snapdragon 8 Elite for Galaxy” والذي يسجل سرعة 4.47 GHz، أي أعلى من الإصدار الرئيسي 4.32 GHz، من جانب أخر ظهر الهاتف في التسريبات بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام.

يذكر أن هاتف Galaxy S25 Plus رصد في قاعدة بيانات Geekbench سابقاً برقاقة معالج Exynos 2500 القادمة من سامسونج، لذا نترقب مزيد من التفاصيل في الحدث الرسمي المتوقع عقده في 22 أو 23 من شهر يناير من العام المقبل.

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