شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى منذ 100 عام.. تساقط الثلوج يصيب الحياة في سول بالشلل والان نبدء بالتفاصيل

مصرع شخصين

الدمام - شريف احمد - سجلت العاصمة الكورية الجنوبية سول أكبر تساقط للثلوج منذ أكثر من 100 عام، إذ1 غطت الثلوج المدينة، ووصل ارتفاعها إلى نحو 16 سنتيمترًا بعد ظهر يوم الأربعاء، حسبما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية.وتسبب تساقط الثلوج، الذي كان الأشد غزارة منذ بدء تسجيل البيانات قبل أكثر من قرن، في إصابة الحركة الجوية بالشلل.وأفادت وكالة "يونهاب" للأنباء بإلغاء ما لا يقل عن 150 رحلة جوية في جميع أنحاء البلاد.وشهد أكثر من 200 منزل في سول انقطاع التيار الكهربائي لبعض الوقت.وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن شخصين على الأقل لقيا حتفهما في حوادث سير نجمت عن ظروف الطقس.ولقي رجل حتفه في إقليم جيونجي شمال البلاد عندما انهار مرآب سيارته بسبب ثقل الثلوج.ووجه الرئيس يون سوك يول وزارة السلامة والنقل بحشد كل الموظفين المتاحين لإزالة الثلوج بهدف تقليص المخاطر وتكدس السيارات.وتوقعت الأرصاد الجوية أن يستمر هطول الثلوج والأمطار حتى عصر اليوم الخميس.