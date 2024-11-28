احتمال تساقط امطار خفيفة غدا مع ارتفاع بالحرارة وتحذير من خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان يستقر الطقس تدريجيا على لبنان و الحوض الشرقي للمتوسّط مع درجات حرارة باردة دون معدلاتها الموسمية خاصة خلال الليل حتى يوم الاحد حيث تعود الى معدلاتها. وحذرت تشكل الجليد على المرتفعات الجبلية والداخلية التي تعلو عن ١٣٠٠ متر.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني: بين ١٧ و ٢٥ في بيروت، بين ١٣ و ٢٣ في طرابلس، بين ٨ و ٢٠ في زحلة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئياً مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة يتشكل الضباب على المرتفعات مع احتمال تساقط امطار خفيفة محلية صباحا .نحذرمن خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية خلال الليل التي تعلو ال ١٣٠٠ متر وساعات الصباح الاولى.

الجمعة: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة مع بقاء خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية خلال الليل التي تعلو ال ١٤٠٠ متر.

السبت: قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع بقاء خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية خلال الليل التي تعلو ال ١٤٠٠ متر.

الأحد: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها النهارية مع بقاء الاجواء باردة خلال الليل خاصة في المناطق الداخلية نحذرمن خطرتكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية التي تعلو ال ١٤٠٠ متر.