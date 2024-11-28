شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: الدولة تمكنت من وضع برنامج إصلاحى شامل لإنقاذ الاقتصاد الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عصام هلال وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن مصر عانت لسنوات من اختلالات اقتصادية خاصة فى الفترة من 2011 إلى 2016، مما تسبب فى عجز الميزانية وارتفاع معدلات التضخم وغياب استقرار الأسعار وانخفاض في احيتاطات النقد الأجنبي وارتفاع مستويات الدين العام، ولا يخفى على أحد حجم المعاناة التى مرت بها الدولة المصرية في ظل حكم الجماعة الإرهابية الذين أطاحوا بالاقتصاد المصري إلى دمار حقيقي، ولكن تمكنت الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من وضع برنامج إصلاحي شامل ومتكامل من أجل إنقاذ الاقتصاد الوطني.

وأكد هلال فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، أن معالجة الأوضاع الاقتصادية الكلية واستعادة الاستقرار الاقتصادي جاء على رأس أولويات البرنامج الإصلاحي لمحاولة العبور من الأزمة من خلال رؤية متكاملة، موضحا أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ساهم في حماية الدولة المصرية من تداعيات الأزمات الدولية المتلاحقة، والتي بدأت بوباء كورونا ثم اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وحرب غزة.

وقد أشاد رئيس المنتدى الاقتصادى العالمى بورجي بريندي، بالخطوات الكبيرة التى اتخذتها مصر فى مجال الإصلاح الاقتصادى وجذب الاستثمارات، مشيراً إلى اهتمام المنتدى بتسليط الضوء على التجربة المصرية الناجحة، حيث عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع بورجي بريندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي WEF، وذلك في إطار زيارته الرسمية لمصر، لبحث مجالات التعاون المستقبلي بين مصر والمنتدى، والبناء على الشراكة الاستراتيجية مع المنتدى التي انطلقت منذ عام 2020 في العديد من المجالات التنموية والاقتصادية.