الامارات | «دبي للثقافة» تحتفي بالإبداعات المحلية في «عيد الاتحاد 53»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ورش عمل تفاعلية وعروض ترفيهية وثقافية مميزة مستوحاة من التراث المحلي الأصيل وتاريخ الإمارات الغنيّ، تُنظمها هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، في كل أصولها الثقافية والتراثية، احتفاءً بـ«عيد الاتحاد 53»، وستقام من الثاني إلى الرابع من ديسمبر المقبل، ويأتي ذلك جزءاً من مسؤولياتها الهادفة إلى تعزيز حضور التراث، وترسيخ الهوية الوطنية في نفوس أبناء المجتمع.

وضمن فعاليات «عيد الاتحاد 53»، تستضيف مكتبة الصفا للفنون والتصميم، في 29 نوفمبر الجاري، مجموعة من العروض الفنية والموسيقية وورش العمل، التي تبرز إبداعات أصحاب المواهب المحلية، وتعبّر عن تفاصيل الثقافة المحلية، ففي ورشة «صناعة الدخون» سيتعلم زوار المكتبة أساليب صناعة الدخون عبر مزج العطور الخام مع بعض المكونات التقليدية، كما يمكنهم الانضمام إلى ورشة حياكة علم الإمارات، إلى جانب استكشاف جماليات الخط العربي، والاستمتاع بنقوش الحناء المستلهمة من التراث الأصيل، وفي الوقت نفسه سيتابعون الفنان، حازم كرد علي، أثناء إنجازه جدارية «الاتحاد: زايد وراشد»، المستلهمة من صورة للمغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، في حين ستُقدّم الشيف سمية لرواد المكتبة تجربة استثنائية تحفزهم على استكشاف النكهات الأصيلة التي تُميّز المطبخ الإماراتي.

وسيكون زوّار حي الفهيدي التاريخي وقرية حتا التراثية، من الثاني إلى الرابع من ديسمبر المقبل، على موعد مع مجموعة من العروض الفلكلورية والفنية المميزة، التي ستُقدمها فرق شعبية وموسيقية محلية مختلفة، بينما سيُزيَّن متحف الشندغة، أكبر متحف تراثي في الإمارات، بإضاءة مستوحاة من ألوان العلم، ستُضفي أجواء بصرية ساحرة، وسيشهد متحف الاتحاد سلسلة من الاحتفالات المميزة تكريماً لقيم الآباء المؤسسين للدولة، حيث سيقدم مزيجاً من الأنشطة التي تسلط الضوء على قيم الضيافة والوحدة والفنون والثقافة والتسامح والتراث والتقاليد والاستدامة، وسيتمكن الزوار من التعمق في التراث الإماراتي من خلال مجموعة من التجارب التفاعلية، مثل ابتكار تصاميم مستوحاة من حرفة السدو، والمشاركة في ورشة زراعية ترمز إلى التزام الدولة بتحقيق الاستدامة ومستقبل أكثر اخضراراً، فيما سيحظى عشاق المأكولات بفرصة استكشاف فن الضيافة الإماراتية عبر تجربة تناول التمر مع إضافات متنوعة، إلى جانب الاستمتاع بالأطباق المحلية والعالمية التي تقدمها مجموعة من الأكشاك، ويستضيف متحف الاتحاد عروض العيالة والحربية التقليدية، إلى جانب عزف على آلة العود، ما يمنح الزوار تجربة ثقافية مميزة، كما يمكن للعائلات الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة الترفيهية المصممة خصيصاً للأطفال.