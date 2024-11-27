شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار رئيس الجمهورية: كورونا له 7 أنواع مختلفة وهناك سلالات ستظهر مستقبلاً والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة العامة أن فيروس كورونا له 7 أنواع وهناك سلالات من كورونا ستظهر خلال الفتة المقبلة وتابع: نتمنى تصنيع اللقاحات وتعزيز تواحدها محليا لحماية المصريبن.

قال الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية أن التحالف الاستراتيجى لتوطين صناعة اللقاحات يعكس أهمية العمل الجماعي لمصلحة الوطن والشعب، ومن أجل العمل بشكل مستدام لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتطوير بنية تحتية وفتح أسواق جديدة لتوفير احتياجات الشعوب الأفريقية.

وأضاف الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء خلال حفل تدشين التحالف المصرى لتوطين صناعة اللقاحات أنه تم حصر القدرات المحلية للتصنيع والاتفاقيات المنظمة ووضع استراتيجية موحدة لتصنيع اللقاحات مضيفا أنه سيتم تاسيس مركز تدريب إقليمي لتدريب العاملين في مصر وإفريقيا.

وأوضح أن مصر ممثلة في هيئة الدواء نجحت في الحصول على مستوى النضج الثالث لتصنيع اللقاحات في عام 2023 وهو ثاني أعلى مستوى رقابيا في العالم وكأول دول في الشرق الأوسط وأفريقيا تحصل على ذلك.

وأكد أن مصر ستصبح مركزا قاريا لنقل خبرات تصنيع اللقاحات لدول أفريقيا.