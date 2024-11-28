الامارات | شراكة «التوازن بين الجنسين» والبنك الدولي في دائرة الضوء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تم تنظيم جلسة «تعزيز التغيير عبر تبادل المعرفة: مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين للتميز والتبادل المعرفي»، في إطار المشاركة المكثفة لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في منتدى المرأة العالمي - دبي 2024، وبالتعاون مع البنك الدولي، خلال اليوم الثاني من أعمال المنتدى.

حضر الجلسة نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، منى غانم المرّي، وتحدثت فيها أمين عام مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، موزة محمد الغويص السويدي، وممثل البنك الدولي لدى دولة الإمارات ومملكة البحرين، إيفا هامل، وأدارتها أخصائي اجتماعي أول بالبنك الدولي، جوانا لوندوال.

وأكدت جوانا لوندوال اعتزاز البنك الدولي بما حققته دولة الإمارات من إنجازات رائدة إقليمياً ودولياً في التوازن بين الجنسين، وتم خلال الجلسة تسليط الضوء على مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين للتميز والتبادل المعرفي، الذي أطلقه البنك الدولي بالتعاون مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، كمركز إقليمي يهدف لتعزيز التوازن بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال تقديم الاستشارات وتنظيم ورش العمل وتصدير أفضل الممارسات في هذا الملف.

وذكرت موزة محمد الغويص السويدي أنه منذ عام 2015 يتولى مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين مسؤولية تطوير وتنفيذ أجندة التوازن بين الجنسين في الدولة، مشيرةً إلى دوره الفعال في مراجعة واقتراح بعض القوانين والسياسات التي تعزز التوازن بين الجنسين في مكان العمل، وترسيخ الممارسات العادلة والشاملة التي انتهجتها دولة الإمارات منذ تأسيسها.

وقالت إنه في إطار النجاحات التي حققتها الدولة، وحرصها على تبادل الخبرات مع الدول والمنظمات الدولية، والتزامها بتعزيز التوازن إقليمياً وعالمياً، دخل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في شراكة مع البنك الدولي عام 2022، لإنشاء مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين للتميز والتبادل المعرفي، وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويعمل مركزاً إقليمياً لتبادل المعرفة وبناء القدرات وتطوير السياسات لتعزيز المساواة بين الجنسين.

وأضافت أن المركز يلعب دوراً محورياً في دفع إصلاحات السياسات، وتعزيز التوافق الاستراتيجي، وتعزيز الجهود التعاونية، ودعم التنفيذ، مع تسليط الضوء على قصص النجاح.

وأكدت أن قرار الشراكة مع البنك الدولي في إنشاء هذا المركز يستند إلى خبرته العالمية الواسعة والتزامه بتعزيز المساواة بين الجنسين، ومن خلال هذا التعاون فإن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين يهدف إلى تسخير المعرفة التقنية للبنك الدولي، والأبحاث العالمية، والاستراتيجيات التي أثبتت جدواها في تطوير سياسات المساواة بين الجنسين، مؤكدةً أن هذه الشراكة تعزز نهجاً تعاونياً لدعم الحكومات والمنظمات الإقليمية في تحقيق التوازن بين الجنسين، ما يضمن استفادة دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أفضل الممارسات الدولية وتوجيهات السياسات والخبرات التنموية.

بدورها أوضحت جوانا لوندوال أن البنك الدولي يعتبر مركز التوازن بين الجنسين للتميز بمثابة ممارسة جيدة مبتكرة، تتعلق بتوحيد الجهود لتوسيع نطاق تمكين المرأة في المنطقة.