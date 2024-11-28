الامارات | «ليوا الدولي» يستقطب عشاق رياضة السيارات والعائلات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعود مهرجان ليوا الدولي 2025 (ليوا 2025)، إحدى أهم الوجهات الشتوية الاستثنائية في أبوظبي، ببرنامج مملوء بالفعاليات، يمزج بتناغم بين المغامرة والتراث والتجارب المُلهمة خلال الفترة من 13 ديسمبر 2024 إلى الرابع من يناير 2025، مستقطباً عشاق رياضة السيارات، والعائلات والأصدقاء، لمشاركة أجمل الذكريات بين أحضان الطبيعة الخلابة بمنطقة الظفرة في أبوظبي.

ويشهد المهرجان برنامجاً حافلاً بسباقات السرعة بأنواعها، واستعراضات الدريفت، وتحديات القيادة على الكثبان الرملية، إلى جانب العروض الترفيهية العائلية، والحفلات الموسيقية الحية، والجولات والأنشطة الثقافية، حول «تل مرعب»، أعلى الكثبان الرملية في دولة الإمارات.