شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: كابيتانو مصر أحد المشروعات القومية للرياضة بالتعاون مع الشركة المتحدة .. صور والان مع تفاصيل الخبر

أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالاهتمام بالشاب الرياضى فى مصر وتوفير كافة الإمكانيات لدعمهم، مضيفا أن الشركة المتحدة شريك استراتيجي للرياضة المصرية لنهضتها وتطويرها.

وقال وزير الرياضة في المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن كابيتانو مصر الموسم الثالث المُذاع حصرياً على شبكة قنوات ON Time Sports: "الشركة المتحدة شريك استراتيجي للرياضة المصرية لنهضتها وتطويرها، والرئيس السيسي وجه بالاهتمام بالشاب والرياضي المصري، وهو ما توفر في كيانات كثيرة وإنشاء ملاعب لاحتضانهم، كل الشكر للشركة المتحدة واتحاد الكرة".

وأضاف: "الموسم الحالي شهد 150 ألف مشترك تم تصفيتهم إلى 120 لاعبا، واللاعب يستمر عاما مع المشروع قبل أن نرسله للأندية، مشروع كابيتانو داخل مصر لكن يمكن إرسال اللاعب فقط خارج مصر".

وتابع : "مشروع كابيتانو مصر أحد المشروعات القومية للرياضة بالتعاون مع الشركة المتحدة للرياضة وهو مدروس علميا برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو مفهوم اجتماعي خدمي اقتصادي أصبح له شعبية كبيرة، منه خرجت رحلات عمرة ومشاريع علاج إلى جانب هدفه الرياضي".

وواصل وزير الرياضة: "هاني رمزي سيكون مسئول الترويج الخارجي للمشروع خارج مصر، بشكل رسمى وستكون هناك تعاقدات مع أندية أوروبية وتوقيع مذكرات تفاهم معهم".



أحمد حسن



الدكتور أشرف صبحى



جانب من الحضور



جمال علام



شريف عبد الفضيل



طارق السيد



كلمة الدكتور أشرف صبحى