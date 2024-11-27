شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشهد المؤتمر الصحفى للإعلان عن النسخة الثالثة لمعرض سبورتس إكسبو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وقائع المؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل إقامة النسخة الثالثة من معرض "سبورتس إكسبو 2025" مصر، والذى يقام خلال الفترة من (23-25) فبراير 2025، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع شركة Delta Conex برئاسة حازم حمادة، وبمشاركة الشركاء الاستراتيجيين وهم (شركة استادات، الشركة المتحدة للرياضة، وشركة تذكرتي، شعبة تجارة الرياضة في الغرفه التجارية).

حضر المؤتمر الصحفي أندروا بارسونز رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، حازم حمادة المدير التنفيذي لشركة Delta Conex والمؤسس لمعرض سبورتس إكسبو مصر، محمد يحيى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة، باترك ماكرينر المدير التنفيذي لشركة Soccerex، سامح فهمي وزير البترول الأسبق، والعميد محمد مرجان الرئيس التنفيذي لشركه برزنتيشن لايف، فهد العطار رئيس شعبة تجار الرياضة بالغرفة التجارية، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

بدأ المؤتمر الصحفي للإعلان عن النسخة الثالثة لمعرض "سبورتس إكسبو"، بعرض فيديو عن النسختين الأولى والثانية.

وخلال كلمته أشار وزير الشباب والرياضة إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على أن الرياضة أمن قومي، مما انعكس على الاهتمام غير المسبوق بالرياضة والرياضيين، مشيراً إلى إطلاق دراسة مساهمة قطاع الرياضي في الناتج المحلي الإجمالي بالشراكة بين وزارة الشباب والرياضة ومعهد التخطيط القومي وجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، موضحا أن مشاركة قطاع الرياضة في الناتج الإجمالي المحلي جاءت بنسبة 1.3٪.

وأكد وزير الرياضة تقديم نسخة استثنائية من معرض إكسبو من خلال الشراكة مع Soccerex صاحبة الخبرة الكبيرة في المجال الرياضي، مشيراً إلى أن معرض سبورتس إكسبو واحد من أهم الشواهد التي عكست المكانة الرفيعة التي باتت تتبوأها المنظومة الرياضية المصرية على الساحة الدولية.

وثمن وزير الرياضة إنشاء معرض إكسبو بجانب معرض Soccerex، مؤكداً أن معرض إكسبو يمثل منصة حيوية لتعزيز التواصل والابتكار في قطاعات الشباب والرياضة، ونحن نسعى لتعزيز دورنا في دعم هذه القطاعات وتعزيز التفاعل الإيجابي.

ومن جانبه، قدم حازم حمادة المدير التنفيذى لشركة Delta Conex والمؤسس لمعرض سبورتس إكسبو مصر، الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه المتواصل لمعرض إكسبو على مدار النسختين السابقين واستمرار الدعم للنسخة القادمة، مؤكداً أن هذه النسخة سوف تشهد مشاركة Soccerex أكبر مؤتمر كروي في العالم يجمع صناع كرة القدم.

ومن جهته، أعرب باترك ماكرينر المدير التنفيذي لشركة Soccerex عن سعادته البالغة بتواجده في مصر، مثمناً التعاون في معرض إكسبو في هذه النسخة، ومؤكداًِ أن هذه الشراكة ممتده لسنوات عديدة، مشيداً للطفرة الرياضية التي تشهدها الدولة المصرية هذه الفترة، مما جعلها جاذبة للاستثمار الرياضي.