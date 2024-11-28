شكرا لقرائتكم خبر عن إيشو: سعيد بهدفى أمام بلاك بولز وافتقدنا جماهير الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

أعرب أحمد عبد الرحيم "إيشو"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بمساعدة فريقه في الفوز على بلاك بولز بطل موزمبيق في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال إيشو صاحب الهدف الأول: "سعيد بالفوز وبالهدف الذي سجلته، وذلك سيكون دافعاً لي من أجل مواصلة التألق مع الفريق في الفترة المقبلة". وأضاف قائلاً: "البداية لم تكن جيدة بشأن المستوى الفني ولكن نجحنا في الفوز وحصد الثلاث نقاط".

واختتم إيشو تصريحاته قائلاً: "افتقدنا اليوم جماهير الزمالك التي نلعب من أجلها، خاصة أنها الداعم الأول للفريق".

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط في المجموعة.