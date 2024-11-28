شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستهل دور المجموعات فى الكونفدرالية بثنائية أمام بلاك بولز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

استهل فريق الزمالك مشواره فى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بثنائية أمام بلاك بولز الموزمبيقي، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة الدولي.

سجل أحمد عبد الرحيم "إيشو" لاعب الزمالك الهدف الأول لفريقه فى شباك بلاك بولز الموزمبيقي فى الدقيقة 45، قبل أن يضيف دونجا الهدف الثاني للأبيض فى الدقيقة 50 من عمر المباراة.

نشاط هجومي مكثف من الزمالك فى بداية المباراة للسيطرة على منطقة وسط الملعب، وسدد زيزو كرة قوية فى الدقيقة 6 ارتطمت بمدافع بلاك بولز وتحولت إلى ركلة ركنية.

وشهدت الدقيقة 17 تمريرة سحرية من أحمد مصطفى زيزو لزميله مصطفى شلبى وضعته أمام مرمى بلاك بولز، إلا أن الأخير سددها بقوة وتصدى لها حارس بطل موزمبيق. وفى الدقيقة 39 سدد أحمد مصطفى زيزو كرة قوية أبعدها حارس بلاك بولز الموزمبيقي عن مرماه.

واصل فريق الزمالك هجومه على بلاك بولز مستغلاً انطلاقات أحمد سيد زيزو وشلبي وإيشو فى الخط الأمامي، فى الوقت الذى اكتفي فيه فريق بلاك بولز الموزمبيقى بالدفاع للتصدى لهجمات الفارس الأبيض.

ودفع البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك بـ ميشالاك بدلاً من إيشو فى الدقيقة 62 لتنشيط الخط الأمامي، وتعرض حمزة المثلوثي لإصابة قوية فى الدقيقة 76 لم يستطع على إثرها استكمال اللقاء.

وأجرى جوميز 3 تبديلات دفعة واحدة فى الدقيقة 84 بدخول حسام أشرف،عمر فرج، المغربي محمود بنتايك وخروج سيف الجزيري،مصطفى شلبى وعبد الله السعيد.

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر – أحمد فتوح.

خط الوسط: عبد الله السعيد – دونجا – زيزو.

خط الهجوم: الجزيري – أحمد عبد الرحيم إيشو – مصطفى شلبي.

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي ومحمود حمدي "الونش" ومحمود بنتايج ومصطفى الزناري وأحمد محمود وزياد كمال وكونراد ميشالاك وحسام أشرف وعمر فرج.

وافتقد الجهاز الفنى للزمالك خدمات أكثر من عنصر فى مباراة اليوم لأسباب مختلفة، حيث غاب أحمد حمدى وشيكابالا وناصر ماهر ومحمد شحاتة ومحمد السيد ومحمد عبد الشافى بسبب الإصابة بينما غاب ناصر منسي بسبب الإيقاف الموقع عليه من قبل الاتحاد الأفريقي بسبب أحداث مباراة السوبر الأفريقي مع زميله الأباتشي.

ويعد الزمالك هو حامل لقب النسخة السابقة للكونفدرالية بالفوز على حساب نهضة بركان بهدف نظيف في القاهرة، مستفيدا من تسجيل هدف خارج الأرض بعد الخسارة في المغرب 2-1.