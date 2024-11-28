شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش: أتمنى أن يضع وقف إطلاق النار حدًا للعنف والدمار والان نبدء بالتفاصيل

اليونيفيل تواصل عملها

ترحيب سعودي

خطوة جادة

حماية المدنيين

ترحيب فلسطيني

وقف إطلاق النار بلبنان

الدمام - شريف احمد - رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.وأعرب عن أمله في أن يضع هذا الاتفاق حدًّا للعنف والدمار والمعاناة، حاثًّا جميع الأطراف على الاحترام الكامل والتطبيق العاجل لجميع الالتزامات بموجب الاتفاق، وكذلك اتخاذ خطوات فورية باتجاه تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بشكل كامل.رحّبت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" بإعلان وقف الأعمال العدائية ضدّ لبنان والتأكيد على الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بوصفه الطريق نحو السلام.وأكدت اليونيفيل أنها ستتعاون مع الشركاء المعنيين لإنجاح وقف إطلاق النار، وستواصل أداء المهام المنوطة بها، مشيرةً إلى أنها بدأت بالفعل في تعديل عملياتها بما يتلاءم مع الوضع الجديد.أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة بوقف إطلاق النار في لبنان.وثمنت المملكة جميع الجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن، آملةً أن يقود ذلك إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن (1701) وحفظ سيادة وأمن واستقرار لبنان وعودة النازحين إلى منازلهم بأمن وأمان.رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، باتفاق وقف إطلاق النار بين الجمهورية اللبنانية الشقيقة وقوات الاحتلال الإسرائيلية.وأمل أن تكون خطوة جادة لوقف الحرب في لبنان وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 وعودة النازحين والمهجرين إلى ديارهم.وأوضح البديوي أن اتفاق وقف إطلاق النار سيسهم في حماية أرواح المدنيين الأبرياء، وتهيئة الظروف لتطبيق جميع القرارات الدولية بشأن لبنان، داعيًا جميع الأطراف إلى الالتزام التام بهذا الاتفاق، للإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.وأكد مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني الشقيق ودعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، الذي تضمنه البيان الوزاري 161 لمجلس التعاون، الداعي إلى ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، الذي يؤكد ضرورة احترام إسرائيل للحدود اللبنانية، وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف.رحبت الرئاسة الفلسطينية، اليوم، بدخول وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ، ودعمها لاستقرار لبنان وإعادة إعمار ما دمرته الحرب.وأعربت الرئاسة الفلسطينية في بيان لها، عن أملها أن يقود التوصل لوقف إطلاق النار في لبنان لضرورة الإسراع في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 الخاص بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، ومنع تهجير الفلسطينيين من القطاع، وتمكين دولة فلسطين من مسؤولياتها كاملة هناك.سبق وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن لبنان والكيان الإسرائيلي وافقا على وقف لإطلاق النار، في إطار مقترح قدمته الولايات المتحدة الأمريكية ينص على هدنة مدتها 60 يومًا.وقال بايدن في كلمة ألقاها في البيت الأبيض: إن وقف إطلاق النار يدخل حيّز التنفيذ اليوم الأربعاء في الساعة 4,00 بالتوقيت المحلي (02,00 ت غ)، واصفًا ذلك بأنه "نبأ سار".