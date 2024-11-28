شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك ارتجاع مرىء.. نصائح ومحاذير لا تهملها لعلاج حالتك والان مع تفاصيل الخبر

إذا كنت من أصحاب الارتجاع الحمضي في المريء أو المعدة، ذلك العرض المرضي المزعج الذي يسبب لك شعور بالحرقة العامة في الفم وفي البلعوم والمريء، المصحوب بخروج الحمض إلى الفم أثناء السعال أو أثناء الشرقة أو في أي وقت كان أثناء النوم، فعليك أن تلتزم بالكثير من النصائح والمحاذير التي تخفف هذا الارتجاع.

وفقا لتقرير نشر في موقع هيلث الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض، فإن هناك الكثير من النصائح التي يجب اتباعها والمحاذير أيضا التي يجب على مريض الارتجاع تهدئه أمعائه من خلالها وتخفيف حدة تكرار نوبات الارتجاع.:

نصائح لمريض ارتجاع المرىء

ـ لا تنم مستلقي استلقاء تاما، بل ارفع رأسك على بعض الوسادات أو وسادة واحدة على الأقل لتخفيف التسرب المريئي الذي يحدث لك ليلا، وبالتالي تخفيف حدة نوبات السعال والارتجاع الحمضي أثناء ساعات الليل.

ـ لا تنم أبدا ومعدتك ممتلئة بالطعام هذا الأمر من شأنه أن يزيد من ارتجاع المريء لديك، وارتجاع الحمض مرة أخرى، فلابد من وقت راحة من بعد تناول آخر وجبة في اليوم قبل النوم التي تتخطى الأربع ساعات من بعد تناولها، وقبل نومك ذلك للحفاظ على أحماض المعدة هادئة مسترخية لا تحتاج لإفراز الحمض لهضم الطعام وبالتالي لا تعاني من نوبات ارتجاع كثيرة ليلا.

ـ كلما كنت أكثر زيادة في الوزن، كلما كنت أكثر عرضة لارتجاع حمض المريء بشكل مبالغا فيه ومتكرر، فوفقا للتقرير عليك أن تتخلص من السمنة والتمتع بالرشاقة وذلك لأن التحكم في وزنك يعزز من تخفيف الارتجاع الحمضي.

ـ تناول الطعام الصحي النظام الغذائي المتوازن يساعد على تخفيف حدة ارتداد الحمض إلى المريء مرة أخرى، ويساعدك على التحكم في وزنك بشكل كبير وذلك لأن تناولك الألياف والخضراوات والفاكهة الصحية يساعد على تهدئة أحماض المعدة وتخفيف ارتداد الحمض.

ـ ابتعد عن الأطعمة غير الصحية الغنية بالدهون والمقليات لأنها تساعد على تهيج الحمض مرة أخرى وغنية بالكوليسترول والدهون، تلك النوعيات المشبعة التي تزيد الوزن وتلهب الأمعاء وتعزز إفراز الحمض الكثير.

ـ ابتعد عن الطعام الحار فهو من أخطر أنواع الطعام لحالتك ويسبب ارتجاع حمضي حاد.

ـ إذا كنت مضطرا إلى تناول بعض الأطعمة الحادة أو التي بها توابل أو الحارة فعليك بإختيار كميات قليلة وتناول بعض الأدوية المهدئة لحمض المعدة قبل تناول طعامك مباشرة.

ـ اهتم بترطيب جسمك وشرب المياه موزعة على مدار اليوم ولا تشربها دفعة واحدة فتهيج حمض المعدة.

ـ الحركة المستمرة وممارسة الرياضة تساعد على هضم الطعام أولا بأولا وتعزز قدرة معدتك على التخلص من الطعام وتهدئة الأحماض بها، فاحرص عليها بشكل يومي حتى وإن كانت خفيفة ولمدة قليلة.