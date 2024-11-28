"سرايا القدس"- كتيبة طولكرم: فجّرنا عبوة بآلية عسكرية في جبل النصر واستهدفنا قوة إسرائيلية تسللت للمنطقة

ذكرت "سرايا القدس"- كتيبة طولكرم، أنّ "مقاتلينا فجّروا عبوةً ناسفةً في آليّة عسكريّة إسرائيلية في جبل النّصر، محقّقين إصابات مؤكّدة، كما حقّقوا إصابات مؤكّدة في قوّات الاحتلال في محور الدّمج في مخيم نور شمس"، مشيرةً إلى أنّ "مقاتلينا أطلقوا أيضًا النّار على قوّة إسرائيليّة خاصّة، تسلّلت إلى منطقة جبل النصر في مخيم نور شمس".
وكان قد أفادت بأنّ "مقاتلينا تمكّنوا من استهداف آليّة عسكريّة بعبوة ناسفة شديدة الانفجار معدّة مسبقًا من نوع "شجاع 1"، في محور جبل النصر، محقّقين إصابات مؤكّدة".
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