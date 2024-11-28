ترامب: رئيسة المكسيك وافقت على وقف الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أنّ "الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم وافقت خلال محادثة هاتفية جرت بينهما على وقف الهجرة غير الشرعية من بلادها إلى الولايات المتحدة، ممّا يعني إحكام إغلاق حدودنا الجنوبية"، وهو تعهّد لم تأتِ على ذكره شينباوم حين فصّلت قبل ذلك بدقائق ما بحثته مع ترامب في محادثتهما.

واشار الى ان "هذا سيقطع شوطًا طويلاً نحو وقف الغزو غير القانوني للولايات المتحدة".