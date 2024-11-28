إطلاق نار منذ الفجر في مارون الراس وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف عيتا الشعب وبنت جبيل ليلًا

أفاد مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، بأنّ "أصوات إطلاق نار مستمر تُسمع منذ الفجر في مارون الراس، وفي مناطق أخرى بجوار عيترون محيط المالكية".

من جهتها، ذكرت "الوكالة الوطنيّة للإعلام"، أنّ "بلدة عيتا الشعب ومدينة بنت جبيل تعرّضتا ليلًا لقصف مدفعي إسرائيلي".​