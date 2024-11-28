الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - بورصة فرانكفورت يوم الثلاثاء. تصوير: توماس بيتر - رويترز

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أغلقت الأسهم الأوروبية مساء الأربعاء على تراجع في ختام تعاملاته.

فقد أنهى المؤشر (ستوكس 600) الأوروبي التداول منخفضًا بنسبة 0.2 بالمئة.

كما انخفض مؤشر الأسهم الرئيسي في فرنسا أكثر من واحد بالمئة خلال الجلسة؛ ليصل إلى أدنى مستوياته منذ أغسطس الماضي ويغلق منخفضًا بمقدار 0.7 بالمئة.

وحقق قطاع التكنولوجيا أسوأ أداء في المؤشر الأوروبي، وقادت شركات فرنسية هذا التراجع، كما تضررت السندات الفرنسية.

في المقابل، ارتفعت أسهم الشركات العقارية شديدة التأثر بأسعار الفائدة بنسبة 1.7 بالمئة، ما حد من الخسائر الإجمالية.

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