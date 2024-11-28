شكرا لقرائتكم خبر عن لا يقل العمر عن 25 عاما.. الشروط الواجب توافرها للتقدم لأداء فريضة الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاءت الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي لعام 1446هــ، والتي اعتمدها وزير السياحة والآثار شريف فتحي، لتتضمن الشروط الواجب توافرها للتقدم لأداء فريضة الحج في الموسم الجديد.

والشروط هي:

 ألا يقل عمره عن 25 عاماً ميلادية " سيدات ـ رجال " بالنسبة لمقدم الطلب بمفرده ويعتمد في تحديد شرط السن تاريخ 19/2/2025 الموافق 20شعبان 1446هـ.

 بالنسبة لعمر المرافق لمقدم الطلب يبدأ من سن 12 عام فأكثر ومن الأقارب حتى الدرجة الرابعة ويُشترط تقديم مستند صلة القرابة.

 ألا تقل صلاحية جواز السفر عن عام من تاريخ 19/2/2025م .

 أن يرفق بالجواز صورة من شهادة التحصين QR CODE الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا وشهادة الإنفلونزا الموسمية المحدثة لموسم 2024م/2025م للذين تزيد أعمارهم عن 65 عام مواليد 18/2/1960 وما قبلها، وأي تطعيمات أخري تقررها وزارة الصحة والسكان المصرية أو الجانب السعودي.

 بطاقة رقم قومي سارية.

 السماح بسفر السيدات لأداء فريضة الحج اعتباراً من 25 عام في تاريخ 19/2/2025 دون التقيد بشرط المحرم.