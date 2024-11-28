الاقتصاد

لا يقل العمر عن 25 عاما.. الشروط الواجب توافرها للتقدم لأداء فريضة الحج

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القاهرة - سامية سيد - جاءت الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي لعام 1446هــ، والتي اعتمدها وزير السياحة والآثار شريف فتحي، لتتضمن الشروط الواجب توافرها للتقدم لأداء فريضة الحج في الموسم الجديد.

والشروط هي:
 ألا يقل عمره عن 25 عاماً ميلادية " سيدات ـ رجال " بالنسبة لمقدم الطلب بمفرده ويعتمد في تحديد شرط السن تاريخ 19/2/2025 الموافق 20شعبان 1446هـ.
 بالنسبة لعمر المرافق لمقدم الطلب يبدأ من سن 12 عام فأكثر ومن الأقارب حتى الدرجة الرابعة ويُشترط تقديم مستند صلة القرابة.
 ألا تقل صلاحية جواز السفر عن عام من تاريخ 19/2/2025م .
 أن يرفق بالجواز صورة من شهادة التحصين QR CODE الخاصة بالتطعيم ضد فيروس وشهادة الإنفلونزا الموسمية المحدثة لموسم 2024م/2025م للذين تزيد أعمارهم عن 65 عام مواليد 18/2/1960 وما قبلها، وأي تطعيمات أخري تقررها وزارة الصحة والسكان المصرية أو الجانب السعودي.
 بطاقة رقم قومي سارية.
 السماح بسفر السيدات لأداء فريضة الحج اعتباراً من 25 عام في تاريخ 19/2/2025 دون التقيد بشرط المحرم.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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