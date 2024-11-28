شكرا لقرائتكم خبر عن لا يقل العمر عن 25 عاما.. الشروط الواجب توافرها للتقدم لأداء فريضة الحج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - جاءت الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي لعام 1446هــ، والتي اعتمدها وزير السياحة والآثار شريف فتحي، لتتضمن الشروط الواجب توافرها للتقدم لأداء فريضة الحج في الموسم الجديد.
والشروط هي:
ألا يقل عمره عن 25 عاماً ميلادية " سيدات ـ رجال " بالنسبة لمقدم الطلب بمفرده ويعتمد في تحديد شرط السن تاريخ 19/2/2025 الموافق 20شعبان 1446هـ.
بالنسبة لعمر المرافق لمقدم الطلب يبدأ من سن 12 عام فأكثر ومن الأقارب حتى الدرجة الرابعة ويُشترط تقديم مستند صلة القرابة.
ألا تقل صلاحية جواز السفر عن عام من تاريخ 19/2/2025م .
أن يرفق بالجواز صورة من شهادة التحصين QR CODE الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا وشهادة الإنفلونزا الموسمية المحدثة لموسم 2024م/2025م للذين تزيد أعمارهم عن 65 عام مواليد 18/2/1960 وما قبلها، وأي تطعيمات أخري تقررها وزارة الصحة والسكان المصرية أو الجانب السعودي.
بطاقة رقم قومي سارية.
السماح بسفر السيدات لأداء فريضة الحج اعتباراً من 25 عام في تاريخ 19/2/2025 دون التقيد بشرط المحرم.
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