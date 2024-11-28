الامارات | ليما غبوي تستعرض إسهامها في إحلال السلام بليبيريا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعرضت ناشطة السلام الليبيرية، ليما غبوي، مؤسِّسة ورئيسة منظمة غبوي للسلام والحائزة جائزة نوبل للسلام، في جلسة حول صانعات التأثير ضمن فعاليات منتدى المرأة العالمي - دبي 2024، تجربة إسهامها في إحلال السلام خلال الحرب الأهلية في ليبيريا، ودورها الرائد في حشد جهود ودعم المرأة الليبيرية في مواجهة الحرب الأهلية وتحفيزها لمواجهة التحديات.

ودعت غبوي إلى ضرورة تغيير النظرة السلبية للمرأة، وانعدام التوازن بين الجنسين في العديد من المجتمعات على مستوى العالم، مؤكدة أن أي تغيير في أي دولة، لاسيما في ما يتعلق بحقوق وقضايا المرأة، والمساواة بين الجنسين، ينبغي أن يأتي من خلال سعي المرأة ذاتها، لأنه لا أحد يسهم في تغيير أوضاع المرأة إلا المرأة نفسها، وأشارت - في هذا الصدد - إلى جهودها وبعض النساء الناشطات في بلدها لتأسيس منظمة إفريقية تعرف باسم «المرأة من أجل السلام والأمن»، لإيصال أصواتهن والمطالبة بعودة الأمن والأمان والسلام في بلدهن.

وتحدّثت غبوي عن جهودها الخاصة في تحفيز المرأة ببلدها لإنهاء الحرب الأهلية، ودعم قيم السلام ونبذ العنف، ودعت كل نساء العالم إلى المطالبة بحقوقهن والمساواة بين الجنسين في كل المجالات، وقالت: «من أجل التغيير، افعلوا شيئاً واحداً، شيئاً يخاف الآخرون الإقدام عليه».