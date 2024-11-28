شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم المناطق والان نبدء بالتفاصيل

البحر الأحمر

الخليج العربي

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس في مناطق المملكة، أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم المناطق، مصحوبًا برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، يمتد ليشمل أجزاء من منطقة نجران.في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، ولا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-40 كم/ ساعة.ارتفاع الموج: من متر إلى مترين.حالة البحر: متوسط الموجالرياح السطحية: شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة.ارتفاع الموج: من متر ونصف إلى مترين ونصف.حالة البحر: متوسط الموج إلى مائج.