شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الصباح الباكر.. انتشار الضباب على أجزاء من 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، من انتشار الضباب على أجزاء من 5 مناطق يستمر حتى الساعة 8 صباحًا.

يصاحبه الضباب شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 - 3) كيلومترات . أماكن انتشار الضباب المنطقة الشرقية: على الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة .

مكة المكرمة: أضم وميسان وبني يزيد والطائف والشفا والهدا.

جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.

عسير: أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة.

الباحة: القرى والمندق والباحة وبلجرشي بني حسن.