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طقس الصباح الباكر.. انتشار الضباب على أجزاء من 5 مناطق

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، من انتشار الضباب على أجزاء من 5 مناطق يستمر حتى الساعة 8 صباحًا.
يصاحبه الضباب شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 - 3) كيلومترات.

أماكن انتشار الضباب

المنطقة الشرقية: على الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة.
مكة المكرمة: أضم وميسان وبني يزيد والطائف والشفا والهدا.
جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.
عسير: أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة.
الباحة: القرى والمندق والباحة وبلجرشي بني حسن.
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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