شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الصباح الباكر.. انتشار الضباب على أجزاء من 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، من انتشار الضباب على أجزاء من 5 مناطق يستمر حتى الساعة 8 صباحًا.
يصاحبه الضباب شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 - 3) كيلومترات.
مكة المكرمة: أضم وميسان وبني يزيد والطائف والشفا والهدا.
جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.
عسير: أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة.
الباحة: القرى والمندق والباحة وبلجرشي بني حسن.
يصاحبه الضباب شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 - 3) كيلومترات.
أماكن انتشار الضبابالمنطقة الشرقية: على الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة.
مكة المكرمة: أضم وميسان وبني يزيد والطائف والشفا والهدا.
جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.
عسير: أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة.
الباحة: القرى والمندق والباحة وبلجرشي بني حسن.