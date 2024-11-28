شكرا لمتابعة خبر عن محامية: المبالغة في مدح المنتج مخالفة يترتب عليه عقوبة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قالت عبيدة الشبل، محامية ومستشارة قانونية، إن المبالغة في مدح المنتج أو الإعلان بدون رخصة موثوقة، يُعتبر ذلك مخالفة ويترتب عليه عقوبة.

وأضافت أن الإعلان عن منتج فيه غش تجاري أو كان إعلانه مضلل والمبالغة في مدح المنتج يعد مخالفة تكون عقوبتها سحب الترخيص أو الإيقاف عن الإعلان بشكل عام بجانب غرامات مالية، وذلك بحسب ما ذكرته بقناة “SBC”

وتابع :”يجب أن لا يقل التخفيض عن 10%، وفي حال الإعلان عن تخفيضات غير صحيحة، تُفرض عقوبات وغرامات على المعلن وصاحب المنشأة.

وأشارت إلى أن العقوبات تشمل منع صاحب المنشأة من عمل تخفيضات أخرى، لذلك يجب أن تكون التخفيضات حقيقة.