شكرا لقرائتكم خبر عن بلاك هات.. أكاديمية طويق تحتفي بتخريج 130 مختصًا في الأمن السيبراني والان نبدء بالتفاصيل

المستقبل التقني

الدمام - شريف احمد - احتفت أكاديمية طويق في فعالية بلاك هات 2024 والمقامة في ملهم، بتخريج 130 مختصًا من معسكر طويق السيبراني، حيث جاء الاحتفاء بتخريجهم بعد اتمامهم لمعسكرات الأمن السيبراني لمدة 6 أشهر خاضوا خلالها رحلة تعليمية تقنية متكاملة بمخرجات داعمة وترشيحهم خلال فترة المعسكر لإجراء أكثر من 500 مقابلة وظيفية، حصل من خلالها %70 منهم على عروض وظيفية خلال أقل من شهرين منذ انطلاق المعسكر.وتضمنت مشاركة الأكاديمية في فعالية بلاك هات 2024 جناحها المصاحب لأنشطة الفعالية؛ للتعريف بأحدث المعسكرات والبرامج والمنصات التعليمية بمختلف المجالات التقنية، وإقامة تحدي اكتشاف الثغرات "BugBounty Junior" لفئة الناشئين بالشراكة مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز ووزارة التعليم، بجوائز مالية للفائزين.كما تضمن حفل التخريج عرضًا لجهود الأكاديمية في تجسيد الهمة لصناعة قادة تقنيين يسهمون في بناء المستقبل التقني، وتأهيل القدرات الوطنية عبر معسكرات تعليمية من احتياجات سوق العمل، حيث بلغ إجمالي عدد الخريجين أكثر من 32,000 متدرب، وتوظيف 80% من خريجي المعسكرات، وتضمن الحفل الإعلان عن إطلاق التسجيل في 25 برنامجًا جديدًا بمختلف مجالات الأمن السيبراني، متاحة للتسجيل عبر موقع الأكاديمية الرسمي .يذكر أن أكاديمية طويق تستهدف إقامة المعسكرات والبرامج التقنية لمختلف الفئات العمرية من الطلاب والجامعيين والخريجين والموظفين على رأس العمل، وذلك من خلال استقطاب الكفاءات من الخبراء والمتخصصين لتقديم مختلف المعسكرات والبرامج في بيئة تعليمية تطبيقية فاعلة ومُحفزة، وتمنح عددًا من الاعتمادات والشهادات الاحترافية والعالمية.