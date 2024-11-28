شكرا لقرائتكم خبر عن فتح تحقيق جنائي بعد رصد سلاح الجو الأمريكي "درونز" فوق قواعد بريطانية والان نبدء بالتفاصيل

تحقيق في الواقعة

الدمام - شريف احمد - أعلن مسؤول بريطاني، اليوم الأربعاء عن فتح تحقيق جنائي بعد أن أبلغ السلاح الجوي الأمريكي عن رصد طائرات مسيرة تحلق فوق قواعد عسكرية إنجليزية.وأعلن سلاح الجو الأمريكي عن وقوع عدة اختراقات خلال الأسبوع الماضي في أربع قواعد تعمل فيها القوات الأمريكية، وتم رصد الطائرات المسيرة، ويجرى اتخاذ تدابير غير محددة للحد من الخطر.وقال وزير الدفاع البريطاني فيرنون كوكر، في البرلمان، إن شرطة وزارة الدفاع والسلطات المحلية بصدد التحقيق في هذه الاختراقات بالتعاون مع القوات الأمريكية.وأضاف كوكر: "نحن نأخذ أي مسألة تتعلق بالسلامة على محمل الجد، ونحافظ على إجراءات صارمة في مواقع وزارة الدفاع، ويشمل ذلك قدرات مكافحة الطائرات المسيرة".وأوضح أن أي شخص تتم إدانته قد يواجه عقوبة سجن تصل إلى 14 عاما بموجب قوانين الأمن القومي.ورغم أنه من غير الواضح ما إذا كانت الطائرات المسيرة تحمل نية عدائية، فإن هذه الاختراقات تأتي في وقت يشهد أكبر تصعيد للأعمال العدائية في أوكرانيا منذ الغزو الروسي الشامل قبل ما يقرب من ثلاث سنوات.