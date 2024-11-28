شكرا لقرائتكم خبر عن المنسق الأممي: المدنيون في لبنان واجهوا مصاعب لا يمكن تصورها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحب عمران رضا نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، منسق الشؤون الإنسانية في لبنان بوقف إطلاق النار في لبنان.

وفي بيان صادر عن منسق الشؤون الإنسانية في لبنان، قال رضا: "أرحب بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان، الذي يوفر هدنة وأملًا ضروريين للغاية للمدنيين الذين تحملوا معاناة هائلة على مدار أكثر من عام".

وكما ذكر الأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، فإن هذه الخطوة أساسية نحو استعادة السلام والأمن للأشخاص على جانبي الخط الأزرق، ويجب أن يتبعها التنفيذ الكامل للقرار 1701 لعام 2006.

وذكر البيان أن المدنيين واجهوا مصاعب لا يمكن تصورها، الموت، والنزوح والتهجير المتكرر، وتدمير المنازل، والاعتداءات على الرعاية الصحية، وسبل العيش، والتراث والإرث الثقافي، بالإضافة إلى الصدمات والتداعيات النفسية الحادة.

وفاة 3800 شخص

وأودى الصراع بحياة أكثر من 3800 شخص، وجرح أكثر من 15 ألفًا و800 آخرين، وتسبب في دمار واسع النطاق.

كما نزح ما يقرب من 900 ألف شخص داخل لبنان، وغادر أكثر من نصف مليون شخص إلى أماكن خارج البلاد، بالإضافة إلى العديد غيرهم من المتأثرين والمتضررين.

فصل مأساوي

وأشار البيان إلى أن هذا الفصل المأساوي يؤكد الحاجة الملحة إلى احترام القانون الإنساني الدولي، إذ لا ينبغي أبدا أن يكون المدنيون والعاملون في المجال الإنساني والصحفيون والبنية الأساسية المدنية أهدافًا للحرب.

وتابع: احترام المبادئ الإنسانية أمر ضروري لضمان حماية الأرواح، وفي حين يوفر وقف إطلاق النار هدنة مطلوبة، فإن الاحتياجات الإنسانية لا تزال مهولة.



ترحيب سعودي

أضاف: سوف نستمر في دعم الحكومة اللبنانية والشركاء في مسعانا لمساعدة جميع السكان المتضررين، بمن فيهم النازحون، ومن لجأوا إلى مراكز الإيواء، ومن بقوا في المناطق المتضررة من الأعمال العدائية، دون استثناء أي شخص.وأكد أن الوصول السريع والآمن وغير المقيد إلى جميع المناطق المتضررة أمر ضروري لاستدامة المساعدات المنقذة للحياة.

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة بوقف إطلاق النار في لبنان.

وثمنت المملكة جميع الجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن، آملةً أن يقود ذلك إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن (1701) وحفظ سيادة وأمن واستقرار لبنان وعودة النازحين إلى منازلهم بأمن وأمان.

وقف إطلاق النار

سبق وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن لبنان والكيان الإسرائيلي وافقا على وقف لإطلاق النار، في إطار مقترح قدمته الولايات المتحدة الأمريكية ينص على هدنة مدتها 60 يومًا.