شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء الكويتي يوافق على الانضمام للمنظمة العالمية للمياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الوزراء الكويتي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، على الانضمام للمنظمة العالمية للمياه كعضو مؤسس والتي سيكون مقرها المملكة العربية السعودية.



ورحب مجلس الوزراء الكويتي - خلال اجتماعة اليوم الأربعاء بمبادرة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية لتأسيس منظمة عالمية للمياه مقرها المملكة العربية السعودية لتكون منصة دولية؛ تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال إدارة الموارد المائية وتحقيق التنمية المستدامة.



من ناحية أخرى، أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن ترحيبه بضيوف حضرة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والوفود المرافقة لهم في بلدهم الثاني الكويت بمناسبة عقد أعمال الدورة الـ45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستستضيفها دولة الكويت يوم الأحد المقبل.



كما أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن تطلعه بمزيد من التفاؤل عما ستسفر عنه الدورة الـ45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من قرارات سائلا المولى القدير أن يوفق قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ في كل ما من شأنه دفع المسيرة المباركة للمجلس وتحقيق آمال وطموحات شعوب دول المجلس.