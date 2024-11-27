السعودية | ابتداءً بتشغيل 3 مسارات تشمل الأزرق والأصفر والبنفسجي.. الهيئة الملكية لمدينة الرياض تعلن مواعيد تشغيل مسارات قطار الرياض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض مواعيد تشغيل مسارات قطار الرياض الستة بشكل متتابع، ابتداءً من تشغيل المسارات الثلاثة (المسار الأول “الأزرق”: محور شارع العليا – البطحاء) و(المسار الرابع “الأصفر”: محور طريق مطار الملك خالد الدولي) و (المسار السادس “البنفسجي”: محور طريق عبدالرحمن بن عوف – طريق الشيخ حسن بن حسين) في يوم الأحد 29 جمادى الأولى 1446هـ (1 ديسمبر 2024م) بمشيئة الله.

ويعقبها بعد أسبوعين يوم الأحد 14 جمادى الآخرة 1446هـ (15 ديسمبر 2024م) تشغيل المسارين (المسار الثاني “الأحمر”: طريق الملك عبدالله) و (المسار الخامس “الأخضر”: طريق الملك عبدالعزيز)، ثم يتم تشغيل (المسار الثالث “البرتقالي”: محور طريق المدينة المنورة) بعد ثلاثة أسابيع من ذلك في يوم الأحد 5 رجب 1446هـ (5 يناير 2025م)، لتكتمل بذلك جميع مسارات شبكة قطار الرياض الستة التي يبلغ طولها الإجمالي 176 كيلومترًا، وجميع محطات الشبكة البالغ عددها 85 محطة، من بينها 4 محطات رئيسة.

ويمكن تحديد الوجهات على رحلات القطار وشراء التذاكر من خلال (تطبيق درب) المتوافر في متاجر التطبيقات الإلكترونية على الهواتف المحمولة، وللمزيد من المعلومات يمكن الاتصال على مركز الاتصال الموحّد للمشروع على الرقم: (19933)، أو زيارة موقع قطار الرياض على شبكة الإنترنت، أو حسابات المشروع على شبكات التواصل الاجتماعي.

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