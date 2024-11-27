شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وقف إطلاق النار.. اليونيفيل تواصل أداء مهامها في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

ترحيب سعودي

وقف إطلاق النار

خطوة جادة

حماية المدنيين

الدمام - شريف احمد - رحّبت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" بإعلان وقف الأعمال العدائية ضدّ لبنان والتأكيد على الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بوصفه الطريق نحو السلام.وأكدت اليونيفيل أنها ستتعاون مع الشركاء المعنيين لإنجاح وقف إطلاق النار، وستواصل أداء المهام المنوطة بها، مشيرةً إلى أنها بدأت بالفعل في تعديل عملياتها بما يتلاءم مع الوضع الجديد.أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة بوقف إطلاق النار في لبنان.وثمنت المملكة جميع الجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن، آملةً أن يقود ذلك إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن (1701) وحفظ سيادة وأمن واستقرار لبنان وعودة النازحين إلى منازلهم بأمن وأمان.سبق وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن لبنان والكيان الإسرائيلي وافقا على وقف لإطلاق النار، في إطار مقترح قدمته الولايات المتحدة الأمريكية ينص على هدنة مدتها 60 يومًا.رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، باتفاق وقف إطلاق النار بين الجمهورية اللبنانية الشقيقة وقوات الاحتلال الإسرائيلية.وأمل أن تكون خطوة جادة لوقف الحرب في لبنان وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 وعودة النازحين والمهجرين إلى ديارهم.وأوضح البديوي أن اتفاق وقف إطلاق النار سيسهم في حماية أرواح المدنيين الأبرياء، وتهيئة الظروف لتطبيق جميع القرارات الدولية بشأن لبنان، داعيًا جميع الأطراف إلى الالتزام التام بهذا الاتفاق، للإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.وأكد مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني الشقيق ودعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، الذي تضمنه البيان الوزاري 161 لمجلس التعاون، الداعي إلى ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، الذي يؤكد ضرورة احترام إسرائيل للحدود اللبنانية، وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف.