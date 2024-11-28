شكرا لقرائتكم خبر عن سالى عبد السلام تعلن فقدان تؤأمها: إنا لله وإنا إليه راجعون.. ادعولى كتير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المذيعة سالي عبد السلام وفاة توأمها، في بوست نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع فيس بوك، وقالت: "قدر الله وما شاء فعل، من كام يوم، وده بعد سنتين انتظار التؤام اللى كان نفسى فيهم أوى يا رب، سنتين صبر وأنت مفيش قدامك غير الصبر زى أى رزق، والحمد لله إن اختبارى كان فى الصبر وبس مش أكتر وكنت طالباها تيجى من عند ربنا خالص ومن غير تدخل دكاترة".

وأضافت: "الحمد لله على نعمة الأخذ بعد العطاء، يا رب فقدت أغلى ما ليا، واللى كان هيكون ليا، الحمد لله، قدرى الحمد لله، انا بكتب الكلام ده عشان يمكن حد يتعلم!!! كل حد قالى وقال عليا مش عايزة تخلف عشان خايفة على جسمها وشغلها.. وكانت أوحش حاجة سمعتها فى حياتى (وهم لا يعلمون شيئاً)".



سالي عبد لسلام عبر فيس بوك

وأضافت سالي في البوست: "عشان كل حد بيضغط على اللى قدامه وفاكر إنه حقه وده لا يحق له عشان المفروض إنه قريب أو معتبر نفسه كدة ومش من أهله أصلاً ولا يحق له، ويحسسهم إن وراهم تارجت يا إما هيكون منبوذ منهم وهنسود عيشتك بسؤالنا كل شهر ونضغط عليك مع إنهم مش هيشيلوا أصلا ومحدش هيشيل غيرك".

وتابعت: "اوعى تقولى إنك حامل وخافى من العين وأى كلام فى الموضوع ده بالذات!!! أهه مقولتش وبرضه محصلش ومع احترامى ليهم العروسة بتخلف ده مش إنجاز، كلنا تعبنا وبنتعب ومحدش بيحس ومحدش طلب منك تحس، بس الرحمة الرحمة، كل اللى كتبت عنهم بينى وبينكم الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. ادعولى كتير، راضية والحمد لله، بس بنهار وأنا بصلى ومش بطلب غير الثبات من ربنا، بس ليا بيتين فى الجنة، اخترت الآخرة والآبقى يا الله".