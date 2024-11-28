شكرا لقرائتكم خبر عن مصممة أزياء فيلم Nosferatu تكشف تفاصيل زى بيل سكارسجارد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استوحى النجم العالمى بيل سكارسجارد زي مصاص الدماء لفيلمه الجديد Nosferatu من المغنى ميك جاجر من فرقة The Rolling Stones.

من المقرر طرح فيلم الرعب الجديد Nosferatu في 25 ديسمبر المقبل في الولايات المتحدة و3 يناير من العام المقبل 2025 في المملكة المتحدة، العمل يعد إعادة إنتاج لفيلم عام 1922 الذي يحمل نفس الاسم، والذي استند بدوره إلى رواية الرعب دراكولا لبرام ستوكر.

فيلم Nosferatu من إخراج روبرت إيجرز، يشارك في بطولة الفيلم بجانب سكارسجارد كل من جانب نيكولاس هولت وليلي روز ديب وآرون تايلور جونسون وإيما كورين.

وأكدت مصممة أزياء الفيلم ليندا موير المزيد عن مصادر الإلهام وراء زي سكارسجارد في Nosferatu ، والذي قالت إنه مستوحى من جاجر.

وفي حديثها إلى موقع IndieWire، قالت موير إنها استمتعت بتصميم الزي الخاص بـ سكارسجارد قائلة إن معطفه كان "أشبه بالعباءة، مثل دراكولا".

وتابعت مير قائلة:" زى سكارسجارد متعدد الطبقات ومصنوع من الحرير المنقوش، وحاولت اختيار المنسوجات التي تحتوي على الكثير من الخيوط الذهبية لأنني كنت أعلم أن المصور السينمائي جارين بلاشكي سيستخدم النار وضوء الشموع وضوء القمر، ولذا فإن الأشياء يمكن أن تتلألأ وتنعكس على الزى لتعطي شكل الخطوط العريضة".

وأضافت موير قائلة:" ثم يرتدي نوعًا من سراويل ميك جاجر، وهي بلون الخردل، ممزوجة بـ نوع من الخيوط الذهبية اللامعة، مع حزام عند الخصر، ثم يرتدي أحذية مختلفة الشكل".

وأنهت موير حديثها قائلة:" كنا نقوم بتبريد سكارسجارد أثناء تصوير Nosferatu لأنه كان يشعر بالحر الشديد بسبب الملابس الثقيلة التي ارتداها خلال التصوير".