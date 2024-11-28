شكرا لقرائتكم خبر عن سلاف فواخرجى: عبد اللطيف عبد الحميد لم يرحل فهو بوجدان كل سورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت النجمة السورية سلاف فواخرجى عن الراحل عبد اللطيف عبد الحميد، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، على هامش مشاركتها في مهرجان القاهرة السينمائى الدولى في دورته الـ45 التي انتهت منذ أيام بفيلمها "سلمى"، الذى لعب فيه الراحل دور البطولة، قائلة: "الراحل عبد اللطيف عبد الحميد أب حقيقي وأخ كبير وأستاذي ورفيقى وحالة جميلة لا تكرر، أولاً الأستاذ عبد اللطيف عبد الحميد كمخرج هو مخرج كبير وعظيم وأخرج العديد من الأعمال الهامة".

وتابعت سلاف فواخرجى قائلة: "عندما أتحدث عن السينما السورية عبد اللطيف عبد الحميد هو أول اسم يذكر وهذا ملا نقدر ننكره، أنا ببدايتي وأنا وصغيرة أول فيلم عرف الناس علي وعرف الشعب المصري علي كان فيلم نسيم الروح الذى كان انطلاقتي الأولى ومن إخراجه، ومن ثم شاركنا بعمل أخر لـ المخرج جود سعيد كان أخر أعماله ايضا فيلم سلمى معنا أنا وجود".

وأشارت سلاف فواخرجى قائلة: " مع رحيل عبد اللطيف عبد الحميد في شىء بداخلنا انكسر، لم نكن نتخيل ونحن نعمل على فيلم سلمى أننا سنشاهده بدونه، ولهذا تأثرنا كثيرا ونحن نشاهده فى العرض الأول بـ مصر، ولكنه لم يرحل هو بداخل وجدان كل شخص أحبه، وبوجدان كل سورى".