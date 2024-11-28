روتانا تطلق أحدث إصداراتها الغنائية وتحقق تفاعلاً كبيراً مع أبرز الفنانين العرب

ميرنا وليد - بيروت - أطلقت مجموعة روتانا للموسيقى سلسلة من الإصدارات الغنائية الجديدة التي أثارت تفاعلًا واسعًا في الساحة الفنية العربية، متضمنة أعمالًا مميزة لعدد من أبرز الفنانين

الفنان السعودي محمد عبده أطلق ألبومه الجديد "محمد عبده 2024" الذي يضم 7 أغنيات من ألحان الموسيقار طلال وكلمات نخبة من الشعراء، وقد حقق الألبوم نجاحًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي في السعودية، ومن أبرز أغنياته:

- "المدينة" كلمات الأمير بدر بن عبدالمحسن

- "يا جنة الدنيا" كلمات علي مساعد

- "بين الوجيه" كلمات منادي

- "الله يجازي" كلمات محمد بن فطيس

الفنانة نوال الكويتية أصدرت ألبومها الجديد "أنا وعزوف" الذي يضم 7 أغنيات من ألحان عزوف، وقد صورّت 4 أغنيات منه كفيديو كليبات. الأغنيات حققت ترندًا في السعودية، ومن أبرزها:

- "فخاطرك لكن" كلمات سعود بن محمد العبدالله

- "يالايم المشتاق" كلمات سعود بن محمد العبدالله

- "ابلشتني" كلمات محمد الشهري

- "قدرت تنام" كلمات فيصل السديري

الفنان نبيل شعيل قدم ألبومه الجديد "يا طيبي"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في السعودية والكويت، وضم 10 أغنيات، من أبرزها:

- "لا يضيع" كلمات العالية

- "وشلون ابنساك" كلمات الأمير سعود بن عبدالله

- "يا طيبي" كلمات العالية

الفنانة السورية أصالة نصري طرحت أغنيتها الجديدة "بعض الأحيان"، التي أسرت القلوب بكلمات الأمير فيصل بن تركي بن ناصر وألحان أحمد الهرمي.

الفنان العراقي السعودي ماجد المهندس أطلق أغنيته الرومانسية "خذ عيوني"، التي تصدرت الترند الخليجي .

الفنان عبد الفتاح الجريني قدّم فيديو كليب لأغنيته "سلامات"، من كلمات أمير طعيمة وألحانه.

الفنان فهد الكبيسي أصدر أغنيته "حبك صار"، التي تميزت بكلمات محمد المغربي وألحان مهدي مزين.

الفنانة صوفيا أصدرت أغنيتها الجديدة "الدنيا لفه"، من كلمات وألحان حمادة فرويلا.

الفنان سيف نور قدم أغنيته "الكبير"، التي أبدع فيها بكلماته وألحانه.

الفنان حسن عدوية أطلق أغنيته "إنسان"، التي لاقت إعجابًا واسعًا بكلمات حسن عدويه وألحان مصطفى وفقي.

الفنانة زينة عماد تألقت في أغنيتها "أنا زينة"، التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور.

الفنان مينو زين أصدر أغنيته "الخليفة"، التي أضافت لمسة جديدة على الساحة الفنية.

الفنان حسن التوأم طرح أغنيته "كنا شباب زي الفاكهة"، التي تميزت بكلمات وألحان حسنة.

الفنان دحوم الطلاسي قدّم أغنيته "يالرفاقه"، مستوحاة من الفلكلور الشعبي.