الامارات | السعودية تحتضن كأس رئيس الدولة للخيول العربية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحتضن السعودية، اليوم، المحطة الـ14 لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها رقم 31، وذلك في ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية في الرياض.

وتقام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية بدعم وتوجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، انطلاقاً من حرصه الكبير على تطوير صناعة سباقات الخيول العربية، ودعم مُلاك ومُربِّي الخيل العربي في كل دول العالم.

ويشهد السباق مشاركة نخبة الخيول العربية، كما تؤكد المحطة السعودية المكانة المرموقة للكأس الغالية، في ظل الحرص الكبير للملاك والمربين وأفضل المرابط على المشاركة والوجود في الحدث، لما يمثله من ثقل كبير على مستوى خريطة سباقات الخيل العربية حول العالم، كما تجسد المحطة السعودية عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين.

ويقام سباق كأس رئيس الدولة للخيول العربية للمهور والمهرات فئة «ليستد» المصنفة بـ90 وأعلى بُعمر أربع سنوات فأكثر لمسافة 1800 متر رملي، حيث يجمع السباق مجموعة مميزة من أفضل الخيول التي تمثل نخبة المرابط وتضم القائمة كلاً من: الحارث من نسل (المامون مونلو وتميمه) لحسين علي العذيقي، وغازي الزمان من نسل (هلال الزمان وغزوي) لإسطبلات صفوة العاديات، ومبارز الخالدية من نسل (ليث الخالدية وصافنات الخالدية) للمالك بندر بن حزام آل حثلين، وقسورة الخالدية من نسل (ليث الخالدية ومستهلة الخالدية) لإسطبلات الخالدية، بجانب «سير عامر» للشيخ عبدالله حمود المالك آل صباح، وفيزير لإسطبل أجمل، وبرشوسيا العشاي للمالك خلف بن رباح الشمري.

وقال الأمين العام للجنة المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، فيصل الرحماني: «بتوجيهات ودعم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، حققت الإمارات دوراً ريادياً في قيادة سلسلة سباقات الكأس الغالية لتحقيق نجاحات مهمة في كل المضامير العالمية».

وأشار إلى أن «المحطة السعودية تعكس الروابط الأخوية بين البلدين، ونرحب بالمشاركة الكبيرة من نخبة الملاك والمربين والمرابط في السعودية، لأنها دلالة مهمة على مكانة وقيمة الحدث المرموق لدى جميع مُلاك الخيل العربي في العالم».