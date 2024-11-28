شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الجليل: كولر أحسن من جوزيه.. وفايلر الأفضل فى العقد الأخير والان مع تفاصيل الخبر

يرى محمد عبد الجليل، نجم الأهلي والزمالك الأسبق، مدير قطاع الناشئين في نادي موردن سبورت حاليا، أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي الحالي أفضل من البرتغالي مانويل جوزيه المدرب التاريخي للفريق الأحمر وصاحب أكبر إنجازات للمدربين الأجانب مع الأهلي.

ورد عبد الجليل في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عن سؤال، من الأفضل بين كولر وجوزيه؟ قائلا: "سؤال صعب للغاية، وهو سؤال لولبى، ولا يوجد من أفضل مِن مَن، وجوزيه كان معه نوعية لاعبين تكلم الكرة، وكانوا يوفرون له لبن العصفور، بعكس كولر اللى "منشفينها عليه"، ولكن حظ كولر أن المنافسة فى الدورى وأفريقيا مبقتش زى زمان، وجوزيه فتحوا له الخِزن وجابوا له لعيبة من أفريقيا ومن كل مكان، وأعتقد أن كولر أفضل لأن معاه نوعية اللاعبين أقل ولم يدعموه بلعيبة أقوياء، وعشان كده بقول إنه أفضل من جوزيه، والأهلى لم يوفر له ما وفره لجوزيه".

وتابع: "لا يوجد مواهب فى مصر، ولكن عليك البحث وزمان كانوا بيدوروا ويجيبوا لاعبين مميزين من أفريقيا ومن مصر، وعلى أيامنا كان فيلكس وبعده فلافيو وجلبرتو، ومن بعده على معلول ويحيى عطية الله امتداد لهم".

وعن أفضل مدرب تولى تدريب الأهلي فى آخر 10 سنوات، أكد عبد الجليل: "فايلر هو أفضل مدرب لأن تجربته كانت قليلة ولكن بصماتها وضحت على فترة موسيمانى لأكثر من عام، والبطولات التى حققها موسيمانى كان بسبب العمل الذى قام به فايلر فى الفترة التى قضاها مع الأهلى، ولو كمل كان هيبقى زى كولر والاتنين شبه بعض وستايل واحد".

محمد عبد الجليل نجم الأهلي والزمالك السابق ومدير قطاع الناشئين في نادي موردن سبورت حاليا، واحد من أمهر اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية، وصنع بصمة مع القطبين، ولكن مسيرته لم تطول كثيرا حيث رحل عن الأهلي عام 1995، وانضم إلى الغريم التقليدي الزمالك.

حقق عبد الجليل لقب بطولة الدورى ثلاث مرات أعوام "1989، 1994، 1995"، وأربعة كأس مصر أعوام "1989، 1991، 1992، 1993"، وفاز بكأس الاتحاد المصرى "1989" وسجل هدف النهائى فى شباك المصرى، وفاز ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس "1993"، وانتقل للزمالك موسم "1995-1996" واستمر معه موسمين.