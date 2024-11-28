شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنو الرياض: المترو سيقلل من الازدحام المروري ويؤثر إيجابيا على البيئة والان نبدء بالتفاصيل

تجربة المترو

الدمام - شريف احمد - أبدى مواطنو العاصمة سعادتهم بإطلاق مترو الرياض، مؤكدين أنه سيقلل من الازدحام المروري، ويؤثر إيجابيًّا على البيئة.وأجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام "رأي" التابع لمركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري، استطلاعًا عامًا، بشأن آراء مواطني مدينة الرياض عن المترو، شارك فيه 1202 مشارك منهم 57% من الذكور، فيما بلغ عدد النساء 43%.وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 60% سيستخدمون المترو ووسائل النقل العام في الذهاب للعمل أو المدرسة، و65% سبق لهم تجربة المترو في بلد خارج المملكة.فيما أظهر الاستطلاع أن 71% يرون أن مترو الرياض سيغير من عادتهم في التنقل، ورأى 80% أنه سيسهم في جذب الاستثمارات إلى الرياض.وأظهر الاستطلاع أن 81% يرون أنه سيقلل من الازدحام المروري، و83% يرون أن سيؤثر إيجابيًّا على البيئة. وعن الوجهات التي ينوون استخدام مترو الرياض للذهاب إليها، قال 31% أنهم ينوون الذهاب للعمل أو الدراسة، و30% الذهاب إلى أماكن الترفيه.فيما قال 24% إنهم سيذهبون للتسوق، و15% لزيارة الأهل والأقارب.وأظهر الاستطلاع أن أكثر ما يهم سكان مدينة الرياض في المترو، 40% أن توجد محطة قريبة من مقر العمل أو السكن، و27% السرعة، و22% الأمان، و11% منع المضايقات.