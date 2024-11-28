شكرا لمتابعة خبر عن شغف كرة القدم بجازان يدفع بشبانها للعب تحت المطر بملاعب موحله.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يبدو أن جنون الكرة عشق لا ينتهى ولا يوقفه عمر سواء كبير أم صغير، وأطفال جازان صورة متجسدة لهذا العشق اللامنتهى.

وأظهر مقطع فيديو متداول أطفال بجازان يواصلون مباراة كرة وسط الأمطار الغزيرة، وبالرغم من تزايد سقوط الامطار الا أنهم استمروا في اللعب ولم تمنعهم المياه التي حاوطتهم من جميع الجهات.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني قد حظرت من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الأحد المقبل، داعية المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية، مع ضرورة الالتزام بالتعليمات الرسمية المعلنة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.