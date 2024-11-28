شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون اليابان تتعرض لتفتيش بسبب مخاوف تتعلق بمكافحة الاحتكار والان مع تفاصيل الخبر

قامت لجنة التجارة العادلة اليابانية بتفتيش شركة أمازون بسبب مخاوف تتعلق بمكافحة الاحتكار ، وقال مصدر لم يذكر اسمه لرويترز "هناك شك في أن أمازون اليابان تجبر البائعين على خفض الأسعار بطريقة غير عقلانية".

تلقت أمازون اليابان فحصًا ميدانيًا من قبل الهيئة التنظيمية اليوم لاستكشاف ما إذا كان بائع التجزئة يقدم موضعًا أفضل للمنتج في نتائج البحث للبائعين الذين يقدمون أسعارًا أقل.

وأشارت تقارير إضافية في صحيفة جابان تايمز إلى أن هذا التحقيق يركز على برنامج Amazon Buy Box، الذى يضع العناصر الموصى بها بشكل أكثر وضوحًا أمام المتسوقين عبر الإنترنت.

وقال المنشور إنه بالإضافة إلى المطالبة "بالأسعار التنافسية"، يُزعم أنه يتعين على البائعين استخدام خدمات أمازون الداخلية، مثل الخدمات اللوجستية وتحصيل المدفوعات، للتأهل لوضع Buy Box.

ولم تصدر لجنة التجارة الفيدرالية اليابانية بيانًا رسميًا حول التحقيق ، وجاء في تعليق أمازون اليابان لموقع Engadget حول الوضع: "نحن نتعاون بشكل كامل مع السلطات".

وتم استجواب أمازون أيضًا بشأن السلوك المناهض للمنافسة في جميع أنحاء العالم ، وفي الولايات المتحدة، أثارت كل من لجنة التجارة العادلة والمدعي العام في واشنطن العاصمة مخاوف مماثلة بشأن ممارسات أمازون ، ومن المتوقع أيضًا أن تواجه الشركة تحقيقًا لمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي العام المقبل.