شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وداعا لشخصيتك الكرتونية 9 يناير .. مايكروسوفت تزيل أداة Avatar الخاص بـ Xbox والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت Microsoft بهدوء عن نهاية حقبة الشخصيات الكرتونية "الافاتار"، مع اختفاء محرر Xbox Avatar في أوائل العام المقبل وكتبت الشركة في الأسئلة الشائعة حول هذه الميزة: "نظرًا لانخفاض المشاركة وتحول تركيزنا نحو تقديم تجارب اللاعبين الآخرين، لن يكون تطبيق Xbox Avatar Editor متاحًا بدءًا من 9 يناير 2025".



تم إطلاق أحدث نهج لتخصيص الصور الرمزية في عام 2018 ، وسمح محرر Xbox Avatar للاعبين بتخصيص إصدارات الرسوم المتحركة لأنفسهم من خلال مكتبة مستحضرات التجميل المجانية والمشتراة.

وأعطت الخيارات مساحة كبيرة للتنوع والتعبير الشخصي، بحيث يمكنك حقًا إنشاء صورة واضحة لنفسك، أو أي شخصية تريد إظهارها لمجتمع Xbox.

وقالت Microsoft إنها ستعيد أموال اللاعبين مقابل مشتريات Xbox Avatar Editor التي تم إجراؤها في الفترة ما بين 1 نوفمبر 2023 وتاريخ انتهاء التطبيق.

وقدمت Microsoft الصور الرمزية لحسابات اللاعبين في عصر Xbox 360، لن تتأثر هذه الصور الرمزية الأصلية لـ Xbox بمغادرة تطبيق المحرر ، وسيستمر ظهورها للاعبين الذين يستخدمون تلك الصور المدرسية القديمة وكذلك على أجهزة Xbox 360.



وإذا قمت بإنشاء صورة رمزية تريد الاحتفاظ بها كصورة ملفك الشخصي على Xbox في المستقبل، فيمكنك استخدام تطبيق Avatar Editor حتى تاريخ إيقاف التشغيل لحفظ صورة في حسابك ، تحتوي منتديات دعم Xbox على شرح كامل لكيفية إنشاء صورة ملفك الشخصي أو تحميلها.