شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية اليمنى يؤكد أهمية دعم المجتمع الدولي لتعزيز مساعي السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور شائع الزنداني، أهمية دعم المجتمع الدولي لتعزيز مساعي السلام في اليمن ومساعدة الشعب اليمني على تجاوز الظروف الراهنة.

ونبه الزنداني - في تصريح نقلته فضائية "اليمن" الأربعاء إلى التدهور الحاد في الوضع الإنساني في اليمن جراء الحرب، مشيراً إلى استمرار الميليشيات الحوثية في تصعيدها العسكري وارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين؛ مما يعمق الأزمة الإنسانية ويعرقل الجهود المبذولة لتحقيق السلام.

ودعا إلى تعزيز الجهود الدولية لدعم مسار السلام في اليمن، مؤكدا أهمية محاسبة الأطراف المعرقلة، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني.