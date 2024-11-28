شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يغلق صفحة الكونفدرالية استعداداً لمواجهة بيراميدز فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

أغلق الجهاز الفنى للنادى المصرى بقيادة على ماهر، صفحة الكونفدرالية بعد مواجهة أنيمبا النيجيرى فى الجولة الأولى من دور المجموعات وذلك للاستعداد للتحدى المقبل للفريق البورسعيدى فى الدورى.

ويستعد المصرى لمواجهة بيراميدز فى الخامسة مساء الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة دوري نايل، حيث يبحث المصرى عن مواصلة الانتصارات.

وكان المصرى فاز فى الجولة الثالثة من الدورى على الزمالك بهدف نظيف، حيث قرر مجلس المصرى صرف مكافآت اللاعبين بشكل فورى بعد مضاعفتها لتحفيز اللاعبين لمواصلة العروض القوية.

واستهل المصرى مشواره فى بطولة الدورى بالفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، قبل أن يتعادل سلبياً مع الجونة، ثم فاز في الجولة الثالثة على الزمالك بهدف نظيف.

ويحتل المصرى المركز الثالث فى جدول مسابقة الدورى، برصيد 7 نقاط خلف الأهلى وبيراميدز واللذان يمتلكان نفس رصيد النقاط.