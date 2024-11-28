شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة حمزة المثلوثى فى مباراة الزمالك وبلاك بولز بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

اضطر البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك، إلى تبديل حمزة المثلوثى فى الدقيقة 76 ونزول مصطفى الزناري فى المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتعرض المثلوثى للإصابة بعد اصطدامه بزميله محمد عواد،ليقرر جوميز تبديل اللاعب والدفع بمصطفى الزناري.

تشكيل الزمالك أمام بلاك بولز

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر – أحمد فتوح.

خط الوسط: عبد الله السعيد – دونجا – زيزو.

خط الهجوم: الجزيري – أحمد عبد الرحيم إيشو – مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي ومحمود حمدي "الونش" ومحمود بنتايج ومصطفى الزناري وأحمد محمود وزياد كمال وكونراد ميشالاك وحسام أشرف وعمر فرج.

ويستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مشواره فى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية باستقبال نظيره بلاك بولز الموزمبيقى باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الأولى.

ويفتقد الجهاز الفنى للزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز خدمات أكثر من عنصر بين صفوفه لأسباب مختلفة، حيث يغيب أحمد حمدى وشيكابالا وناصر ماهر ومحمد شحاتة ومحمد السيد ومحمد عبد الشافى بسبب الإصابة بينما يغيب ناصر منسي بسبب الإيقاف الموقع عليه من قبل الاتحاد الأفريقي بسبب أحداث مباراة السوبر الأفريقي مع زميله الأباتشي.

ويعد الزمالك هو حامل لقب النسخة السابقة للكونفدرالية بالفوز على حساب نهضة بركان بهدف نظيف في القاهرة، مستفيدا من تسجيل هدف خارج الأرض بعد الخسارة في المغرب 2-1.