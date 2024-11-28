شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جهاز الألعاب PlayStation 2 الأعلى مبيعا فى تاريخ الشركة.. وSwitch فى المركز الثانى والان مع تفاصيل الخبر

على الرغم من أن وحدات التحكم الحديثة مثل Nintendo Switch تواصل ارتفاعها في المخططات البيانية، إلا أن PlayStation 2 لا يزال وحدة التحكم ألعاب الفيديو الأعلى مبيعًا على الإطلاق، مع تأكيد أرقام جديدة لأول مرة.

ونشرت أحدث التقارير، تاريخًا لوحدات التحكم على موقع PlayStation الإلكتروني احتفالًا بالذكرى الثلاثين لـ PlayStation ، ويتضمن رقم مبيعات جديد لـ PS2، وهذا يرفع إجمالي المبيعات إلى 160 مليون، في حين يبدو أن Nintendo دائمًا ما تلاحقها من خلال Nintendo DS وSwitch ، ولا يزال DS هو ثاني أعلى وحدة تحكم مبيعًا بحوالي 154 مليونًا تليها مباشرة Switch بحوالي 146 مليونًا، وفقًا لموقع Nintendo الإلكتروني.

لقد علمنا عن هذا الإنجاز الذي حققته PS2 منذ فترة، ولكن لم يتم إصدار رقم محدث حتى الآن لأن الشركة المصنعة توقفت عن إصدار إجمالي مبيعات الأجهزة في تقاريرها المالية في عام 2013 ، و قال الرئيس التنفيذي السابق جيم رايان في مقابلة مع Official PlayStation Podcast في وقت سابق من هذا العام أن مبيعات PS2 كانت حوالي 160 مليونًا.

وعلى الرغم من أن الشركة المصنعة أوقفت تصنيع جهاز PS2 في عام 2013، إلا أن أرقام المبيعات استمرت في الارتفاع، وإن كان ذلك ببطء وكانت آخر مرة تم فيها تحديث الجهاز رسميًا في مارس 2012 حيث تم بيع 155 مليون وحدة.

ويتضمن الجدول الزمني الرسمي أيضًا أرقام المبيعات لوحدات التحكم الأخرى، ويعد PS4 ثاني أعلى وحدة تحكم PlayStation مبيعًا بـ 117 مليون وحدة، يليه PS1 بـ 102 مليون وحدة بيعت بين إطلاقه في عام 1994 و2006، مع PS3 الذي لم يحظ باستقبال جيد فى المؤخرة بـ 87 مليون وحدة.

ويمكن القول إن جهاز PS2 هو أكبر قصة نجاح للشركة المصنعة فقد تمكن الجهاز من البناء على السمعة الطيبة التى حققها جهاز PS1، كما تميز بالتوافق مع الإصدارات السابقة، ومحرك أقراص، وواحد من أكثر الكتالوجات شهرة في تاريخ الألعاب.