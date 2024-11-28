شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تبدأ صرف المقررات التموينية لشهر ديسمبر الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية اعتبارًا من الأحد المقبل، صرف مقررات التموين عن شهر ديسمبر 2024، حيث يتم الصرف لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات، وتوفر الوزارة ما يقرب من 31 صنفا من السلع، ويتم الصرف بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات.

ويأتى ذلك في الوقت الذي طمأن فيه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية المواطنين، مؤكدا على توافر كل السلع الأساسية وبمخزون استراتيجي يكفي لفترات طويلة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث عززت الوزارة المخزون لكافة المنتجات الأساسية على مدار الثلاثة أشهر الماضية، كما ضخت الوزارة كميات كبيرة من المنتجات بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة في إطار الحرص على تلبية احتياجات المواطنين من كافة السلع وطرحها بأسعار مخفضة.