الامارات | شجرة تقتل شابة أثناء ركوبها دراجة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الشرطة في مدينة لوخيم بشرقي هولندا، مساء أمس، مقتل شابة تبلغ من العمر 19 عاما إثر سقوط شجرة عليها أثناء ركوبها دراجتها.

وسقطت الشجرة خلال عاصفة شديدة اجتاحت المدينة.

وتعرضت هولندا لعاصفة بلغت سرعتها 120 كيلومترا في الساعة، من بعد ظهر أمس وحتى المساء.

وأفادت الشرطة بأن العاصفة أدت إلى أقتلاع الأشجار وتعطيل حركة المرور.